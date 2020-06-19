蔡英文總統新內閣上任將滿月，多個學生團體今(19)日發起記者會指出，呼籲行政院成立「溫管法檢討與落實諮詢委員會」，廣邀企業、環境團體、工會、青年、獨立研究機構、利害關係人等參與，儘速討論溫管法修法議題，不可再拖延氣候治理改革，更落實「氣候」正義。

台大風險社會與政策研究中心總計畫主持人周桂田表示，台灣防疫前段班，減碳卻是全球末班車，我國政府須重視氣候風險，若不儘快進行氣候治理改革，未來造成的衝擊恐難以估計。根據我國「能源轉型白皮書」草案內容，2020年經濟部應提出能源稅的方案，但至今未見任何作為，十分遺憾。

高中生循環經濟代表李易庭表示，台灣全年的平均溫度較過去上升了攝氏1.3度C，預估在本世紀末，甚至可能增加至攝氏3度左右，氣候變遷所帶來的海平面上升，水資源缺乏，極端天氣等現象，讓青年擔憂未來發展，透過成立溫管法檢討與落實諮詢委員會開啟政府與民間由下而上的公民參與。

台灣醫學生聯合會會長洪程睿則表示，氣候變遷是21世紀全球對健康最大的威脅，極端高溫會增加心血管疾病、熱痙攣、熱衰竭等併發症發生率，而降雨的變異和宿主族群量的變動，更擴大了疾病媒介的傳播範圍。以登革熱為例，目前傳染率是過去的7倍，連日豪大雨更增加局部區域傳染率約2至10倍。

台灣青年氣候聯盟氣候倡議部部長張睿晴說，目前國家減碳只看到推動再生能源的發展，然而溫管法修法應納入減緩，調適，資金，技術，能力建構，以及透明度等6大元素，否則根據國外報告指出，2030年全球均溫就會突破1.5度大關。

台大氣候行動社副社長張榮廷則指出，現行溫管法的架構缺乏經濟誘因，調適機制不足，且各部會權責不明，環保署無法有效協調各部會進行減碳職責，要求溫管法修法應訂定實質、明確的部會權責及減碳期程。

(中時 )