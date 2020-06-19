韓國瑜從高雄市長畢業後，許淑華透露他將在27日前議長許崑源出殯後，回雲林沉澱休息，但有黨內人士擔心，韓國瑜轉趨低調，韓粉會不會就此消散？韓家好友、國民黨立委許淑華近期受港媒訪問表示，就她觀察，「韓粉只會更凝聚，不會散去，甚至有韓粉在等他重返政壇」。

據港媒《中評社》18日專訪許淑華報導，韓國瑜等許崑源議長6月27日出殯後，回雲林老家好好休息一段時間，且韓將為許送行，視為其在「高雄的最後任務」。

記者問她「罷韓後，龐大的韓粉大軍是否會因此消散？國民黨泛藍陣營會不會流失大批支持者？」。許淑華表示，就她個人觀察，「韓粉不只沒有散去，反而更凝聚，甚至有韓粉要等韓重返政壇」，她認為，這是韓個人獨有的雄厚政治資本，「只要韓粉不散，韓就有發展機會」。

此外，對於「韓粉會不會繼續支持國民黨？」，許淑華也表示，韓國瑜對韓粉的號召力很強，且他身為國民黨人也關心黨務發展，研判韓支持者繼續挺藍的機會高，她樂觀看待，許淑華並強調，在適當的時機之下，韓只要有所意願，仍可望重返政壇。

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(中時電子報)