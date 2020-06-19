下半年景氣好不好？廣達董事長林百里表示，筆電第三季訂單強勁，第四季他樂觀且正面期待，不過取代筆電、成為身為科技界發展中心的智慧型手機，他則認為手機是移動經濟都代表，但是疫情讓人類生活型態轉向宅經濟，筆電與雲端將因此揚升，廣達在此很有機會。

疫情帶動的遠距工作與教學需求，讓筆電銷售量上揚的同時，不僅影響智慧型手機銷售量，也讓業界擔心下半年筆電是否旺季向前挪移至第二季、傳統旺季不旺。

對此林百里表示，第三季訂單很強，第四季現在還不知道，但他對第四季正面與樂觀，疫情對人類帶來生活方式的改變，大家都宅在家抗疫之後，筆電更顯得重要，因為消費者發現筆電可以工作、上網課、好好的追劇，但智慧型手機沒法有效率的做到這些事，比起手機是移動經濟的代表，筆電是宅經濟下的最佳生產力工具，都帶動筆電更新潮不斷浮現，也加速雲端、AI發展。

而面對全球政經情勢震盪、中美貿易戰發展，林百里也表示，廣達持續在台灣擴張高階製造、擴張研發能量，這是未來10年的想法，尤其競爭激烈，年輕人看到新產品馬上就想買，如果買不到就算了改買其他東西，所以即時研發與即時大量生產介接很重要，沒有時間讓新產品產能與良率花兩、三個月時間慢慢爬上來。

(工商 )