中金公司首席經濟學家彭文生19日表示，隨著科創板規模越來越大，上海非常有可能發生的成為全球前三金融中心，挑戰「紐倫東」三強。

上海證券報報導，彭文生19日在第十二屆陸家嘴論壇全體大會分論壇上表示，上海成為全球前三的金融中心是大概率事件，但能否成為重要的國際金融中心，科創板發揮著重要作用。如果科創板規模越來越大，在中國經濟中能發揮重要性作用，那麼對上海國際金融中心的地位建設有很大幫助。

彭文生強調，未來放鬆監管是大趨勢，但也不會付出無秩序的代價。

當前全球金融中金格局驟變，此前穩定在三強的香港近期因各種事件滑落神壇，上海則是緊追面前的紐約、倫敦、東京三強。

據3月大陸國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院與英國智庫Z／Yen集團共同編制的「全球金融中心指數」，全球金融中心10強依序為紐約、倫敦、東京、上海、新加坡、香港、北京、舊金山、日內瓦、洛杉磯。

(工商 )