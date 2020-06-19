新光一號成為三大壽險REITs首檔被狙擊的對象，新光人壽盼國泰集團能「有義氣」，否則唇寒齒亡，下一個就輪國泰或富邦的REIT；但據了解，壽險業者已在討論是否競標新光一號標的，擔心新光根本守不住。

最近熄燈的敦南誠品，原本也是新光人壽的承租戶，即霖圖集團的起家厝──新光敦南大樓，很長一段時間握在新壽手中，後來新壽將此棟大樓63％的持分包裝成不動產資產信託（REAT），七年期滿即結束信託，進行公開標售，新壽也以為自己可標回大樓。

當時底價約55億元，五組買家中，新壽出價近86.68億元，以為必勝，沒想到富邦人壽出90.6億元、頂新集團下的頂禾出價近91.7億元，最後由國泰人壽以96億元得標，新壽只贏了前國泰金副董蔡鎮宇出的74.7億元，輸掉了投資多年的大樓，最後新壽也將剩下的37％賣給蔡鎮宇的寶豐隆，寶豐隆也買下國壽手中的63％，拿下全棟大樓、進行改建。

這也顯示各大壽險既是盟友，也隨時可能變成競爭者，國泰集團已答應新光集團的請託，會支持新光一號繼續留在市場，但國泰人壽加上關係企業最多也僅持有15％多，新光集團除了手中持有的部位，還要去爭取其他投資人的支持，據了解，其中不少是財團法人、基金會，都是超有錢、到處找投資機會。

雖然新光一號每單位淨值17.51元，低於18日收盤價19.1元，市場人士分析，由於新光一號資產市價看好，清算後可能高於每單位淨值的預期，及新光一號在五檔壽險REITs投報率最低，是新光一號被狙擊的二大主因，再者是狙擊者評估新光集團在防禦力上比國泰、富邦二大集團弱，所以先挑新光一號下手。

由於市場已很久沒有大型商辦出售，所以也開始有壽險公司在討論，新光集團若守不住，就可能有公開標售，但新光人壽也可能出手標回自家資產，只是投資成本會被墊高。

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(中時電子報)