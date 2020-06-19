坎城電影市場展參展作品《逃出立法院》。（文策院提供）

坎城電影市場展參展作品《練愛iNG》。（文策院提供）

影壇盛事法國坎城影展與電影市場展邁入第73屆，因應今年全球疫情，調整為線上虛擬市場展會，將於22日至26日舉行，文策院於坎城市場展官網設立虛擬「台灣電影館」、參與出版文本與影視開發媒合會、與官方共同舉辦XR系列活動，三管齊下行銷台灣電影與未來內容產業。

本年度台灣電影參與坎城電影市場展狀況不受疫情影響，共有超過80部作品踴躍報名參加坎城電影市場展，其中亮點作品有金馬獎最佳新導演黃信堯繼《大佛普拉斯》後的劇情長片新作《同學麥娜斯》，《陽光普照》共同編劇張耀升執導的電影《腿》，以及王逸帆導演的話題喪屍類型片《逃出立法院》，入選義大利遠東影展的新銳導演廖明毅的首部劇情長片、也是台灣第一部使用iPhone拍攝的電影《怪胎》，阿KEN（林暐恆）籌備5年首部執導的電影《練愛iNG》，都將於本次坎城電影市場展進行首次國際亮相，參與官方線上市場展放映。

除此之外，臺灣出版作品並首次參加坎城官方「Shoot the Book！」線上出版文本與影視開發媒合會。文策院將從年度推薦出版外譯之「Books from Taiwan」書單推薦合適品項，在媒合會上介紹作家陳思宏的作品《鬼地方》，將台灣的精彩故事文本介紹給國際影視製作單位，讓台灣的文本IP以多元方式與世界見面。今年坎城影展官方XR Day單元首度與文策院合作舉辦台灣主題系列活動，將在22日對外發布。

(中時 )