34歲好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）和布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）10年婚姻亮紅燈，她被拍到約會小4歲的饒舌歌手機關槍凱利，還跨刀幫對方拍MV，不過前夫也非省油的燈，和25歲嫩模寇特妮史達頓展開父女戀，各自精彩。

梅根福克斯和機關槍凱利打得火熱，不只在對方的MV中有親密鏡頭，機關槍凱利還在IG放閃認愛，絲毫不介意外界的眼光。

布萊恩奧斯汀格林雖然在第一時間替梅根說話，認為他們只是朋友，不過，事隔近2個月，他火速搭上25歲G奶波神寇特妮史達頓，被拍到在洛杉磯的墨西哥餐廳約會，還貼心地幫女生開車門，兩人即便相差21歲，互動有說有笑可說是0距離。

布萊恩奧斯汀格林搭上新歡寇特妮史達頓。（圖／達志）

25歲的寇特妮史達頓曾有一段9年的婚姻，16歲時她和50歲的演員道格休奇森結婚，2016年懷孕後卻不幸摔倒流產，造成身心靈嚴重創傷、脫軌行為不斷，4年後離婚前夕，她還拜託男方回心轉意，可惜仍挽不回婚姻。走出流產、婚變的寇特妮史達頓，曾受訪表示：「我想任何分手都是很難熬過的時光，但最終的決定和原因，是因為我已經是不同的人，和當時16歲的我不一樣了。」

(中時電子報)