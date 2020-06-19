冠德(2520)今日舉行股東會，通過每股配發1.5元現金股利。面對環球購物中心是否有IPO計劃，董事長馬志綱說，有在審慎評估當中，但時間表不明，至於何時跨足海外市場，他表示，台灣市場先做好後，累積一定的能量才會瞄準海外市場，至於是用營建或是營造還是什麼身分去，目前還不知道。

對於冠德建設集團已故創辦人馬玉山的次女馬銘嬭請辭根基營造董事長職位一事，馬志綱回應說，根基接案已經開始大型化，隨著業務的成長，將往下個階段前進，前董座請辭為了整體規劃著想，當然家族也達成共識，未來根基將成為專業經理人治理，為股東創造更大的利潤。

冠德上半年入帳來源包括「青璞匯」「蝴水映」等案，前5月營收年增率超過4成，下半年則是總銷70億元「泰極」、21億元「泰景」等陸續入帳，這兩案銷售率各為35%、75%，法人預期今年業績將優於去年，明年度業績將會更好。

此波疫情對房市影響不大，冠德個案銷售跑得快，從年初至今，已售了70億左右的房子，而去年全年度銷售103億的房子，冠德今年銷售房屋量目標希望能拚到130億元以上。冠德目前在手的成屋、預售及規劃中的個案共有21筆，總銷合計約800億元，足夠應付3年內的推案。

(時報資訊)