彰銀（2801）今（19）日召開股東常會，在完成報告事項後，泛公股及台新金派股東即輪番上陣發言，台新金派股東劍指董事長凌忠嫄，質疑如何避免利益衝突、砲轟財政部沒有金融誠信、質疑把打呆納入經營績效比較是「欺騙股東」等，截至11點15分仍尚未進入董事改選。

台新金派小股東表示，自己在6點多大門還沒開便來排隊等報到、排在第6位，但上樓報到時卻有20～30人在前面，質疑難道有給VIP專屬的秘密通道嗎？另一位股東則抗議程序問題，指稱議事規則並未規定，但司儀發言時即要求不可採即問即答方式。

此外，財政部與台新金對於主導經營時期的績效比較紛爭，也成為小股東發言質疑的焦點，亦有小股東砲轟是財政部設計合約書，承諾得標後會會支持台新金最大股東取得彰銀經營權，台新金也履約9年，但財政部後來翻臉不認帳，認為此行為不符合金融誠信。

彰銀工會理事長曹炳坤則以股東身分發言，抨擊雙方紛爭「把員工擺哪裡」，且台新金主導經營期間，未尊重財政部4度強推合併，彰銀工會當然反對。他表示，戰鬥了10多年已快退休，想跟吳東進說「你老了、我也累了」，希望台新金放手、彰銀向前走。

對此，彰銀董事長凌忠嫄表示，採取統問統答方式，是由於股東發言提問多重複，實際上僅有3個主要問題。首先，針對報到程序問題，是由於許多彰銀員工過去民營化時有認股，且一直持股至今，由於員工持股比例高，且須協助股東會進行，所以有較多人出在現場。

至於財政部與台新金對彰銀經營主導權的訴訟問題，凌忠嫄表示，這不是彰銀可以評論的事情，且目前訴訟仍在法院審議中，故不做任何評論。至於「欺騙股東」之說，凌忠嫄則表示，銀行經營最重要的就是誠信，「這個詞用得太重」。

凌忠嫄強調，彰銀是公發公司，針對公司治理該揭露、公開、透明的數據一定都公開，「揭露出來的數據誰看都一樣」。而外資都是相當精明的投資人，自有非常專業的判斷，若不會看財報怎敢投資？強調彰銀揭露的都是可受公評的數據。

(時報資訊)