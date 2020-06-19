廣達(2382)今天舉行股東會，會中通過配發現金股利每股3.7元，配息率達89.4%。董事長林百里表示，疫情導致在家工作、學習等需求突然成長很多，廣達今年第3季訂單還是很強，對第4季仍保有正面的看法。

廣達2019年合併營收新台幣1.03兆元，年增0.2%；毛利率4.8%、營業利益率1.8%，均優於2018年的4.3%、1.4%；歸屬於母公司業主淨利159.43億元，年增5.5%；每股盈餘（EPS）4.14元，創下近4年新高。

林百里表示，新冠疫情是世紀大事，疫情爆發的第一時間，廣達的確很擔憂，但後來與客戶深入研究，發覺疫情改變很多人的生活方式，尤其宅經濟、網路經濟反而發達，擔憂也就解除了。在後疫情時代的新生活，無論在家學習、娛樂、工作都是很重要的活動，廣達產品線從筆電到雲端都有，看起來還是蠻好的機會，可以幫助廣達成長。

展望下半年，林百里表示，第3季訂單還是很強，無論筆電、雲端需求都很不錯，因為在家工作、學習、娛樂、遊戲等需求突然成長很多，都需要筆電當作運算設備，是非常好的機會。廣達對第4季也仍持正面的看法，尤其很多人筆電老舊要換新，也是一個反轉的機會。

至於海外布局，副董梁次震表示，廣達已決定在泰國設廠，因為泰國有相當的自由度和民主化，多年來都是開放國家；另一個原因是，泰國有很多電子相關公司設廠。至於廣達是否會在其他東南亞國家設廠，目前尚未決定。

(時報資訊)