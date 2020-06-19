居家工作及遠距教學讓上半年商務NB及平板旺到爆，帶動凡甲(3526)4月及5月合併營收連兩個月創高，不過新冠肺炎疫情未止，下半年產業前景不明朗，讓凡甲謹慎看待下半年，不過凡甲表示，疫情對伺服器及NB等公司產品是有利的，未來營運不悲觀。

凡甲今天舉行股東會，凡甲過去以NB連接器為主，近幾年積極佈局車用及伺服器等領域，其中車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器，之後產品逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等，客戶則是以大陸比亞迪及總部位於大陸福建的寧德時代為主；在伺服器方面，凡甲產品以高功率連接器為主，目前最受市場重視的就是公司新開發可折彎高速線(F Cable)。

由於凡甲新開發可折彎高速線(F Cable)傳輸速度已通過SAS與PCIE 4測試，且相較於競爭者產品，薄度與寬度皆更為輕薄，此產品已於去年第2季正式出貨，並配合不少客戶機種導入中，凡甲預估，第二代高速線未來3到5年每年均可望有50%到倍數的成長，成為推升公司業績重要動能。

受惠於遠距生活需求暢旺，凡甲上半年營運未受新冠肺炎疫情影響，第1季稅後盈餘為5046萬元，年成長6.84%，單季每股盈餘為0.73元，5月合併營收達2.65億元，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為8.47億元，年成長23.89%，凡甲表示，第2季獲利可望有亮眼的表現。

凡甲108年稅後盈餘為3.94億元，每股盈餘為6.13元，今天股東會通過每股配息5.91元。

展望下半年，凡甲表示，由於下半年有美國總統大選，且新冠肺炎疫情未止，下半年還不是很明朗，變數不少，不過新冠肺炎對公司產品是有利的，未來營運不悲觀。

(時報資訊)