總統府今天將公布第6屆29位監委提名名單，總統蔡英文將提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委、前台東縣長黃健庭出任副院長，監委人選除先前曝光的婦運人士紀惠容等人，還包括雙北前副市長陳景峻、陳伸賢，以及前立委葉宜津、賴振昌。

總統府下午3時將舉行「監察院第6屆院長、副院長及監察委員被提名人介紹」記者會，由總統府秘書長蘇嘉全引言，提名審薦小組召集人、前副總統陳建仁正式對外公布。

總統府昨晚強調，監察委員人事是以超越黨派為思考，並且能夠涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量；尤其是第一屆國家人權委員會即將成立，總統將提名涵蓋多元人權領域的代表，攜手為民主人權打拚，共同為台灣未來打拚。

總統府將公布提名名單，前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，前台東縣長黃健庭出任監察院副院長；7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

其他監委被提名人包括：現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；新提名的監委包括前新北市長朱立倫主政下擔任副市長的陳伸賢、台北市長柯文哲主政下曾擔任副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌、時代力量創黨元老後退黨的醫師林郁容、醫師蕭自佑。

民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍等人。

(中時電子報)