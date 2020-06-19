儘管國內疫情緩和，但機場防疫仍保持高度警戒，中華航空宣布，為縮短旅客停留於機場的時間，6月22日起全面推廣網路自助報到服務，建議所有旅客先透過華航網站或華航APP的預辦登機服務，完成報到手續，另暫停國內機場的自助報到機（KIOSK）服務。

華航表示，旅客於表訂航程前48小時至航班起飛前80分鐘，不論身處家裡、辦公室或旅館，皆可彈性使用智慧型手機或平板電腦輕鬆辦理預辦登機手續，並能同時安排喜歡的座位。使用華航預辦登機功能，只需備妥訂位代號或機票號碼、護照、簽證等旅行證件，完成相關資訊，5分鐘即可輕鬆自行列印登機證，或使用手機電子登機證功能，節能減碳又便利。

完成預辦登機的旅客，班機起飛當天可於華航託運行李櫃台或桃園機場捷運台北（A1）站自助託運行李櫃台，憑登機證及護照辦理行李託運手續，讓搭機旅途更加輕鬆便捷；若無託運行李需求，即可直接前往通關，於班機起飛前40分鐘至登機門候機，大幅節省排隊等候時間。

此外，為減少旅客重複接觸，華航從6月22日起暫停台灣地區機場的自助報到機（KIOSK）服務，共同推動防疫安心搭機。

(中時 )