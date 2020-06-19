罷免黃捷陳致中後 下個目標轉向「她」網怒喊：全民來衝「康」 12:022020/06/19 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨市議員康裕成（最左）。（圖片摘自康裕成臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員黃捷、陳致中，而連署行動也已展開。既這兩人後，又有高雄人發起罷免民進黨高雄市議員康裕成活動，並喊出「全民來衝康」！ 粉專「韓黑父母不崩潰」臉書點出為何要罷康裕成的原因，當議員的問政只想問倒市長，當議員的質詢只想羞辱市長，那麼這種議員還有存在的必要嗎？護航前朝的時候是霸氣議長，踐踏韓市府的時候是作秀議員！這樣的議員還不罷起來！ 韓黑父母不崩潰臉書。（摘自韓黑父母不崩潰臉書） 對此，康裕成市議員的服務處表示，「這是民意的展現，所以予以尊重」。 陳其邁掃街首站到十全市場 韓粉轟學韓國瑜 文章來源：韓黑父母不崩潰臉書 (中時電子報) #韓粉 #民進黨 #市議員 #康裕成 #陳致中 #黃捷 #罷免活動 也許您會感興趣 政治熱門新聞 你會去領振興三倍券嗎？民調結果居然... - 政治 連署罷免黃捷最新數字出爐 網喊捷報：光復鳳山！ - 政治 罷免韓國瑜害到自己人？網：或許一開始就錯了… - 政治 許淑華爆韓國瑜將有「計畫」 她分析：將導致嚴重後果！ - 政治 罷韓後最新民調曝光 網友看完這兩黨後驚吐一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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