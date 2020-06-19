前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員黃捷、陳致中，而連署行動也已展開。既這兩人後，又有高雄人發起罷免民進黨高雄市議員康裕成活動，並喊出「全民來衝康」！

粉專「韓黑父母不崩潰」臉書點出為何要罷康裕成的原因，當議員的問政只想問倒市長，當議員的質詢只想羞辱市長，那麼這種議員還有存在的必要嗎？護航前朝的時候是霸氣議長，踐踏韓市府的時候是作秀議員！這樣的議員還不罷起來！

韓黑父母不崩潰臉書。（摘自韓黑父母不崩潰臉書）

對此，康裕成市議員的服務處表示，「這是民意的展現，所以予以尊重」。

(中時電子報)