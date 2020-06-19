小禎家裡養了5貓1狗，昨天在臉書直播透露「差點被我們家貓毒死」，心有餘悸地直呼好可怕！起因是電磁爐上擺放一盒中秋禮盒，貓咪「閃電」跳上去亂按啟動鍵導致釀災。直至早上小禎還是感覺身體不舒服、想吐，「我應該是戴奧辛中毒」，稱多喝水就沒事了。致電經紀人關心小禎身體狀況，「沒事啦！因為紙盒乾燒就有濃煙，後續開三台空氣清淨機過濾有害物質」。

小禎還原事發經過，當天清晨6點聞到煙味清醒，同時聽到門外電鈴叮咚叮咚作響，但家裡明明沒人抽菸，打開房門「外面整個煙味瀰漫」，看到廚房中島電磁爐上正在燃燒中秋禮盒，剛進門的管理室組長馬上拿抹布撲火，才及時解決這場災難。最後因為滿屋子毒氣，小禎無法好眠，當晚只能暫時睡旅館，表示在不能出國的情況下住飯店，還是蠻開心的，非常懂得自得其樂。

看到小貓閃電釀的禍，小禎開玩笑說「早上真的很想把牠頭扭斷」，表示小貓多次跳上去電磁爐亂按，「好幾次都把自己煮了」，話雖那麼說，但其實很擔心小貓的肺，因為很小片，怕牠們吸入太多毒氣導致中毒，表示日後會對牠們嚴格一點，可能睡覺時會把牠們關起來、不會棄養牠們。

(中時 )