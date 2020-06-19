Google 不定時都會透過線上商店推出降價活動，這一次又輪到 Pixel 4 手機囉。對比過去情況，本次下殺的幅度創下史上新高，降價 6150 省超大。喜歡 Pixel 4 的朋友千萬要把握難得的機會。

Google Store 宣布針對 Pixel 4 手機進行限期降價(Pixel 4 XL 款式沒有降價)。選購 64GB 款式跟 128GB 款式都打 75 折出售，64GB 款式原定 NT$24600 降到 NT$18450，現省 NT$6150；128GB 款式則是從 NT$ 27600 降到 NT$20700，現省 NT$6900，降幅是史上最大。

Google 在 2019 年 10 月份發表 Pixel 4 與 Pixel 4 XL 手機後，幾度推出降下活動。第一次在黑色星期五(感恩節後的周五)推出購買手機送購物金的活動；第二次則是聖誕節期間限期降價 NT$ 3000。對比本次的降價活動，很顯然幅度更大，是粉絲一定要把握的機會。Google 官方商店指出本次活動期限是從 2020 年 6 月 18 日午夜 12 點起，到 2020 年 6 月 30 日晚上 11 點 59 分截止。有興趣的朋友可多多參考。

除此之外，到 2020 年 6 月 30 日晚上 11 點 59 分止，Google Store 也提供同時購買 Nest Mini 智慧音箱與 Chromecast 現省 20% 的活動，兩項商品同時結帳價格為 NT$2584(原價各是NT$785、NT$1445)，省下 NT$646，也可參考。

(科技)