遊隼走出籠子。（王志偉攝）

保育類鳥類遊隼被安置在籠子，等待野放。（主辦單位提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮野鳥協會理事長劉國棟位學生上生命教育與保育類動物課程。（王志偉攝）

水源國小靠近中央山脈原住民國小，選在學校操場野放，讓遊隼能習慣快回到大自然。（王志偉攝）

1隻保育類猛禽遊隼誤觸鳥網，被救援時發現已有傷勢，緊急送往花蓮縣野鳥學會救傷收容中心照護，經過長達8個月照料，遊隼傷勢復原良好，今天上午選在靠近中央山派的秀林鄉水源國小操場進行野放，在師生見證下，目送祂重回自由天空，花蓮6年有3隻遊隼被野放。

去年10月，民眾在鳳林鎮田野間撿拾到一隻誤觸鳥網的一級保育類猛禽遊隼，當時祂身上多處傷勢，推測可能因衝入鳥網掙扎受傷，失去飛行能力，體力也顯得虛弱。民眾小心翼翼拾起後送往當地消防隊，隨即通報縣府農業處轉送花蓮縣野鳥學會救傷收容中心照護。

縣府保林科技士蔡南益表示，遊隼是台灣所有隼中體型最大、最壯碩的。遊隼俯衝時速可達每小時300km左右，是目前鳥類中飛行速度最快的，在花蓮曠野田間與河口溪床之中可見到遊隼棲息，如花蓮溪口、壽豐一帶河床或是鳳林的田野間，遊隼在台灣為過境鳥及冬候鳥，有些個體會滯留度夏。

花蓮野鳥協會理事長劉國棟說，經過獸醫檢查，這隻遊隼已是亞成鳥，年紀大約1年的鳥類，因傷勢復原良好，照料已8個月，已有覓食能力，這類野禽也不適合長時間人類照顧，該是回歸大自然時候。

2014年至今6年，花蓮野放3隻遊隼，其族群數量為何？蔡南益表示，目前尚無調查遊隼真正存活數量，但呼籲發現誤觸鳥網或落鳥蹤影時，盡快向當地消防警察或農業機關通報。

上午野放選擇在靠近中央山派的水源國小，野放前花蓮縣野鳥學會向學生宣導若遇到傷鳥時，該如何處理與安置，以及動物生命教育，學生參與相當熱絡。遊隼被移置操場，在師生見證下開啟籠子，目送祂回歸野地，明瞭野生動物該自由奔放棲息在屬於他們的棲地環境。

(中時 )