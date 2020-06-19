惡煞為4千元毒品費引燃蘆洲油漆行(民眾提供／戴上容新北傳真)

26歲花男被積欠毒品費4千元，18日晚間10時許率人前往蘆洲中山一路油漆行找47歲柯男討債，花男等人丟擲鞭炮引燃油漆行使該店付之一炬，還波及議員服務處、民宅，共計3人受傷、43人緊急疏散，蘆洲警獲報後，4小時內逮捕4人，到案訊後依公共危險、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

據了解，柯男上月向花男購買2公克4千元的K他命，事後懷疑毒品不純，拒絕付4千元款項，柯男18日晚間10時許跑到友人開設在蘆洲中山一路的油漆行泡茶，接到花男討債電話，柯男挑釁說出「我在油漆行」，花男盛怒找來3名惡煞到油漆行討債。

雙方見面後開始互毆，花男一行人持球棒痛毆柯男，柯男拿起油漆回擊，花男掏出鞭炮丟進油漆行，油漆行瞬間大火還不斷傳出爆炸聲響，火勢波及樓上議員服務處、民宅，造成2女1男一度受困呼救，所幸僅受輕傷，縱火的花男等人上車逃逸，將車輛停於五股區四維路停車場後，各自離去。

警方表示，獲報後迅速成立專案小組，得知4人均為五股在地人，4小時內逮捕4嫌到案，訊後將依公共危險罪、妨害秩序罪移送法辦。

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(中時 )