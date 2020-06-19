◎胃藥風波再起！「悅擬停」致癌物超標 36款胃藥恐禁用

胃藥風波再起！食藥署昨日公布，「悅擬停膜衣錠150毫克」，日前接獲廠商回報指出致癌物NDMA超標，因原料ranitidine中的NDMA會隨存放時間、室溫升高而上升，為安全起見，廠商自主將10批，共計720萬顆藥品緊急下架回收。目前國內計有36款胃藥使用ranitidine，食藥署要求廠商7月底前繳交報告，8月將評估是否全面禁用，或縮短效期。

◎「兩蔣日記」歸誰的？ 台北地院將判決

「兩蔣日記」爭議，國史館向台北地方法院對蔣家後人蔣友梅等13人提起民事訴訟，確認所有權及管理權，歷經多年審理後，法官將於下午4點宣判，決定誰可以擁有並管理、保存日記。

◎百貨櫃姐頻被開罰 最扯是差帳3千元卻遭罰10萬

據專櫃暨銷售人員產業工會調查80名專櫃人員，其中有58.75％的專櫃人員曾遭百貨公司開過罰單，其中還有單一事件就遭開罰近10萬元、遠遠超過專櫃人員的月薪，甚至採預扣薪資模式扣薪，但部分罰單經專櫃工會協助申訴至勞動局後已經取消。

◎錢櫃沒付錢 火災受害者怨感覺上當

錢櫃林森店大火有不少受害人因吸入一氧化碳產生後遺症，北市議員應曉薇19日指出，不少已和解的受害者發現和解金內有健保、公共意外險，痛批錢櫃根本沒付錢，甚至侵犯到未來權益，很多保險都不再給保，她要求若受害者認為北市府聯合錢櫃詐欺應允許撤銷和解。北市法務局對此回應，有個案陳情可再提供協助。

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(中時電子報)