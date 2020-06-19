電梯大廠崇友實業討論今(19)日承認去年財報及營業報告書，決議每股配發現金股利2.70元，股利配發率達70％。
崇友新梯、汰舊換新及維修保養等三大業務營運保持良好穩健動能。去年合併營收42.8億元、稅後淨利6.79億元、EPS為3.84元，分別比2018年成長0.7％、5.7％與5.8％。崇友表示，崇友持續提升「堅尼西斯」品牌於中高端市場占有率，2019年堅尼西斯品牌營收比重達10％，持續加速自有老舊電梯汰換，並成功開拓其他品牌汰舊換新訂單，帶動2019年汰舊換新出貨完工台數占新梯比重達21.55％，皆係挹注崇友去年整體毛利率、營業利益率分別達30.1％、18.63％。
崇友表示，崇友持續採取多品牌接單、新梯案源結構優化策略，看好台商回台投資趨勢增強並擴大投資規模，有助於創造旗下崇友、堅尼西斯自有品牌、以及東芝代理品牌良好業務接單條件，並持續投入超高速電梯、大積載與高速無機房電梯、高階智能系統升級等研發，保持崇友高度品牌力與競爭優勢。
(工商 )
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