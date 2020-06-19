遠傳(4904)今(19)日召開股東常會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明今年營運成果與未來策略布局，遠傳今日也通過每股配發現金股利3.25元，股利發放率達121%，連續9年股利配發率逾100%。

遠傳去年合併總營收達838.66億元，合併EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)與稅後盈餘分別為291.52億元與87.35億元，每股盈餘(EPS)為2.68元。

徐旭東表示，為股東創造高投資報酬，落實完善的公司治理，是企業永續發展的不二法門。迎接5G新時代，遠傳建設用心、服務貼心、讓用戶體驗最順心，我們只做最好的5G，透過豐富的頻譜資源和超前的網路技術，將提供消費者與企業夥伴頭等的全網體驗與創新應用服務。5G預計年底覆蓋率達全台一半人口，讓每位用戶都能享受最好的5G+4G全網體驗，這是遠傳的承諾。

遠傳在網速、ARPU、門號數、企客營收和企業專網等五大重要指標，均為業界數一數二，奠定發展5G的卓越基礎。網速：根據第三方的行動網路測速報告，名列網速雙雄；ARPU：月租型用戶ARPU居同業之冠；門號數：個人用戶與物聯網門號數加總位居同業第二；企客營收：去年企客營收佔比達20%，營收為業界榜眼；企業專網：率先提出4大專網解決方案、完成9大企業專網試行(POC)、簽下業界第一個指標性客戶5G專網，潛在客戶超過40個，未來ICT營收成長動能強勁。

遠傳2019年全年度新經濟營收年成長率高達21%，2020年第一季年成長率更高達44%，新經濟營收占比更從2018年的10%上升至13%，預估2020年將提升至15%，新經濟營收上看130億元。

遠傳2019年雲端服務營收大幅成長459%，物聯網業務營收年成長率也達343%，系統整合專案收入年成長率為33%，強健的營運實力創下優異的經營成效與財務表現。

遠傳今年維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利3.25元，股利發放率達121%，連續九年股利配發率超過100%。

(時報資訊)