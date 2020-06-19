崇友(4506)今天舉辦股東常會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發現金股利2.7元，股利配發率達70％。

崇友2019年合併營收42.80億元，年增0.7％，稅後淨利6.79億元，年增5.7％，每股稅後盈餘3.84元。前5月營收17.31億元，年減4.3％，主要今年大型建案驗收速度放慢，包括台大醫院汰舊換新案原本預計第2季完成，台中中國醫藥學院案，都將延至第3季，法人預估2020年大型案件約8億元。

汰舊換新持續成長，崇友旗下品牌20年以上的電梯累計有1.76萬台，2018年汰舊換新有433台，約4.05億元營收，2019年達408台，約貢獻4.34億元營收，今年首季104台，由於汰舊換新市場每年約10～15％成長，今年挑戰500台，應收貢獻優於2019年。總計包括汰舊換新與新梯的電梯業務今年預計可達2000～2300台。

維修保養方面，崇友每年約有1200～1500台電梯轉入保養營收當中，2019年保養台數達3.6萬台，保養業務毛利率高且有穩定的現金流入，每年維修保養營收穩定成長2％～3％。

(時報資訊)