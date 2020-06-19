全家便利商店(5903)股東會通過每股配息6.5元，展望今年，全家表示，今年將投入35億元資本，新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級與智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建，布局全通路，增添業績動能。

全家今天舉行股東會，全家108年合併營業收入777.3億元，較107年成長8.38%，歸屬母公司稅後盈餘為18.31億元，年增13.39%，每股盈餘為8.2元，今天股東會通過每股配息6.5元。

全家表示，去年業績成長可歸功於鮮食構造改革、電商經濟、會員經營三大政策的奏效，整體鮮食業績年增15%，黑金(以咖啡為主的現煮飲料)與白金(麵包、吐司、三明治等)產品群為雙引擎，前者透過會員商品預售寄杯服務、咖啡旗艦店、單品咖啡銷售擴大，帶進新來客與黏著既有客；後者則在「匠吐司」明星商品帶動下，整體烘培業績年增近10%。

截至108年12月31日止，總店舖數達3548家，其中去年新開店淨增222店，既存店日均銷售成長2%，來客數也同步成長。

去年「全家」會員數正式突破千萬大關，來到全台灣人口的二分之一，在持續深耕會員下，已培養出高客單的會員族群，會員佔整體營收的比例於去年底時已近40%。

在電商網購經濟方面，因應社群網紅、個人化賣家興起的趨勢下，全家於去年中開設「好賣＋」接單平台，提供物流、金流、資訊流整合的一條龍服務，而挹注出新一波的成長動能，去年EC件數較往年成長超過10%。

在支援本業的轉投資部分，福比麵包去年表現亮眼，獲利翻倍；而日翊文化因應EC市場擴大於107年底高雄專倉稼動後，定期產生折舊費用致獲利未見成長，但隨著EC包裹物流需求推升，今年第一季表現即呈成長態勢。

至於其他關係企業，餐飲事業去年營收破12億，交出年增20%的佳績，大戶屋日式定食餐廳仍為其中成長主力，去年第四季甫開幕的bb.q韓式炸雞餐廳，可望成為另一隻小金雞，加快展店速度。中國地區全家便利商店去年底展店達2801店、淨增加230店，已進入九個地區。

全家表示，上半年營運計畫雖受疫情因素干擾，整體仍穩健成長、展店速度不減。便利商店本業將維持既定策略－會員點數經濟、鮮食座位經濟、電商網購經濟三箭齊發，持續深耕。同時加快數位轉型的速度與廣度，擴大會員跨界生態圈，朝科技零售業發展。全年將投入35億元資本，新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級與智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建，布局全通路，增添業績動能。

(時報資訊)