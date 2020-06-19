寶成(9904)今日舉行股東會，通過每股配發現金股利1.25元。受到大陸當地年初爆發新冠肺炎疫情，實施封城及延遲復工等措施，衝擊公司首季營運表現。寶成表示，儘管近期疫情趨緩，多國開始解除部分管控限制，不過，消費信心及庫存去化仍需時間逐步恢復，且近來國際大國間貿易關係緊張，也為經濟復甦增添不少變數和挑戰，將難免影響今年度後續營運表現。

寶成指出，相信疫情終會過去，對製鞋產業長期發展前景仍有信心，今年將以維持營運穩定為首要目標，力行精實成本管控與積極推動費用撙節，專注於現金流量管理，將密切關注全球景氣變化，審慎應對產業所面臨的短期挑戰。

寶成在鞋類製造業務方面，目前訂單能見度仍存在高度不確定性，將保持各地產能規劃的最大彈性。另外，運動用品零售及品牌代理業務方面，除將積極強化電子商務平台的營運能力，持續投資於實體門店升級優化，繼續整合線上線下資源。寶成今年首季共生產71.5百萬雙鞋，越南、印尼及大陸地區依然為三大主要生產基地，分別占總生產出貨量的44%、43%和9%，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則約占4%。

寶成首間結合運動服務元素的「YYsports竹科概念店」已在今年上半年於新竹推出，希望藉由產品、體驗、服務互相連結，打造零售生態圈，並加強客戶關係管理及營運系統，提高消費者的忠誠度與黏著度，期能推動營運及績效同步增長。

(時報資訊)