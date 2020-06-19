我不選，通通都要！

隨著蘇志燮在2020年中，無預警幸福宣告結婚消息，不只廣大「蘇太太們」的心更加不平靜，南韓「四大公共財」減1，許多女孩們也是很心碎啊，只好趕緊再找下一任老公（？）

日前韓國網站Dcinside就舉辦「理想老公」票選活動，玄彬、孔劉、李棟旭等帥大叔們通通榜上有名，不過台灣網友也是這樣想嗎？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，韓國35-50歲的男星中，誰是網友心中最想嫁、最愛的「理想老公」，妹子們準備好被帥暈啦！

西裝唱跳帥到爆！SJ偶像歐爸好想愛～

10、藝聲

其中出道15年的SJ，粉絲們的印象中他們仍在舞台上唱跳發光發亮，但其實大哥line藝聲、希澈、利特都已踏過35歲，其中藝聲有著一副好嗓音，台上發光發熱像王子，舞台下又是像鄰家哥哥般關心粉絲的生活、健康。

感覺被他愛著的話感覺會收到無微不至的照顧，藝聲受訪說過喜歡短髮、個性單純的女生，理想型是演員文根英，粉絲們還不手刀剪短髮囉！

9、金希澈

別看平時綜藝感十足、搞笑有梗的金希澈好像沒有定性，但其實他早有結婚想法，他過去多次在節目上提過想結婚，理想型條件要有一雙線條美的腿、性感，幾乎就是指向出道15年後唯一認愛的TWICE成員Momo啦！

兩人年初認愛後就備受關注，而隨著歲月默默地向前走，粉絲們也希望心愛的偶爸可以早日找到幸福歸宿，陪伴他們的成長、成家～

8、利特

身為團內老大哥，利特的身分就像是母雞、媽媽的角色，一次要管10張嘴、10個人的健康、10個人的生活，散發滿滿母愛感也容易讓粉絲想要好好被他照顧～

過去他受訪時曾說，年輕時很注重外型、很喜歡女團，但當完兵後想法變了，希望另一半善良、聰明，且能默默聆聽他的故事，不過對於結婚他並沒有太大的想法，預計要到40歲才會結婚，看來利特還有一段時間會是屬於各位「特太太」的。

花美男演員致命魅力，小心被他眼神電到！

7、李準基

四阿哥站出來誰能跟我搶！擁有細長單眼皮的李準基號稱「演藝圈發電機」，笑起來無害、酷起來電爆，天生童顏讓他撒嬌、裝可愛都毫無違和感。

李準基和IU合拍《月之戀人》時，相差10歲多的兩人反而CP感十足，根本沒有什麼差距，而出道多年有過幾段緋聞，卻都無疾而終，年近40的他過去曾表示喜歡工作心強、個性強、聰明的女人，看來是想像兩人能夠一起努力工作、一起幸福生活～

6、金材昱

在《Voice》中的變態殺人魔再到《她的私生活》裡的Ryan館長，金材昱不論是毛骨悚然的變態魅惑還是寵愛女主的傲嬌男人都能輕鬆駕馭，私下他是個愛笑的男孩，但私生活低調神秘，出道多年鮮少傳緋聞，受訪時被問及理想型說不出個所以然，因為他是個「感覺派」，因此很難用言語形容另一半的形象，喜歡就是喜歡，還扯出媽媽因為常常素顏，所以硬要算理想型就是素顏的女生，對自己很有信心的女孩趕快站出來吧。

5、李棟旭（李東旭）

要算花美男大叔李棟旭真的是榜上有名，比女生還要白的皮膚、超Q嫩誘人的櫻桃紅唇，脫衣後卻不是柔弱單薄的瘦子，而是肌肉分明的精實身材，魅力直飆！李棟旭在《鬼怪》中的表現人氣再爆紅，不輸孔劉的魅力，他曾透露喜歡媽媽型的女生，在他困難、難過時可以給予安慰、了解、照顧他的人，很讓他心動，還炫耀自己很會擅長做家事，結婚後一定幸福滿滿，小編想要先搶第一位啦！

Man大叔猛到骨子裡，鐵漢柔情想被他保護

4、河正宇

陰間使者把我帶走吧！深陷《與神同行》魅力中還沒能走出，河正宇不是大眾認為花美男的外型，甚至不笑看起來很難親近，但他有一種成熟男人的穩重感，眼睛很有電、致命吸引像要把人吸進去，裝可愛撒嬌更是有極大反差萌。

許多演藝圈好友都說他私下很搞笑、有幽默感，而這位40多歲的黃金單身漢緋聞少，自曝喜歡「可愛的女生」，想法、行為可愛通通都可以，妹子們快報名吧～

3、馬東石（馬東錫）

《屍速列車》裡那個保護妻子、保護大家捨身喪命的馬東石，大愛暖心的犧牲感動許多女孩，不囉嗦直接畫重點成為老公理想型！

粉絲暱稱「馬可愛」的馬東石身材壯碩，感覺可以輕鬆舉起一個人，成家立業後又能夠一手牽老婆、一手把小孩扛在肩上陪伴玩耍，一幅幸福的家庭藍圖出現，有他在就很有安全感，這是多少人夢幻中的畫面，不過他現在其實有穩定交往的女友，粉絲都期盼著早日聽到他的好消息。

女人們的夢中老公～超級鑽石公共財好想嫁

2、玄彬（炫彬）

「政赫」老公我來了～2020上半年有多少萬千少女粉、媽媽粉、奶奶粉迫降在玄彬大坑中，就希望躺平坑底永遠不要出來，身為「南韓四大公共財」之一的他，成熟男人的魅力、精湛演技的實力、私下寵粉的圈粉力，讓他長年卡位理想老公上位圈。

過去玄彬曾透露自己喜歡的條件：吃飯香、手指漂亮、要能理解演員藝人工作，還會把女友當公主寵愛，當「玄太太」也太幸福了～

1、孔劉（孔侑）

不論韓國、台灣或是各國女粉，孔劉的帥、想嫁的心恐怕已經無法用言語形容，隨著歲月過去，今年40歲的他沒有留下什麼痕跡，身材有練、童顏保養有術，少了年輕小夥子的輕浮感，卻保有率性、幼稚調皮的可愛感，笑容渲染力瞬間就能融化女人心。

但是想成為「孔太太」恐怕不是那麼容易，他曾提過喜歡手腳趾都漂亮、懂得尊重彼此空間、聰明漂亮又有點男孩子氣的女人，看來想要霸佔「公共財」可沒那麼簡單！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月19日至2020年06月17日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『35-50歲未婚韓國男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)