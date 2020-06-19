彰化縣政府爭取台電回饋金回饋，在和美鎮、線西鄉與伸港鄉17所國中小598間教室，裝置新風換氣系統。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取台電回饋金回饋，在和美鎮、線西鄉與伸港鄉17所國中小598間教室，裝置新風換氣系統。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取台電回饋金回饋，在和美鎮、線西鄉與伸港鄉17所國中小598間教室，裝置新風換氣系統。（吳敏菁攝）

教室空氣變清新了！彰化縣政府爭取台電回饋金回饋，在和美鎮、線西鄉與伸港鄉17所國中小598間教室，投入1500萬元，裝置新風換氣系統，不同於傳統空氣清淨機為室內循環使用，使用時必須緊閉門窗，新風系統藉由迅速的空氣更換，溫度、濕度都降低。

縣長王惠美指出，彰化沿海地區PM2.5較高，投入台電回饋金，3鄉鎮428間普通教室都已開始運轉，後續將再安裝至170間等專科教室，讓1萬2000餘名學生在新風系統教室內上課，好空氣換進來、壞空氣趕出去，讓孩子有更好受教環境，沿海肺腺癌、肺癌及胰臟癌比率偏高，希望藉保護學童健康成長。

新風換氣系統，結合AI雲端技術，在管理上可以即時的監看每間教室包含懸浮粒子、含氧量、二氧化碳濃度等空氣品質數據及機器運轉情形。

「不是冷氣，但感覺有涼了點！」新系統運作，師生在使用後反應良好，尤其是這幾天氣溫較高，快速的空氣更換，學生也感到教室較以往來得涼爽。 和美國小校長劉川曜感謝縣府向台電爭取補助經費，小朋友反應都很好，最近天氣炎熱，室內與外面空氣對流達到空氣清新的效果，這是有利於學童地建置。

教育處指出，傳統空氣清淨機為室內循環使用，須緊閉門窗，造成室內溫度及二氧化濃度上升，有病毒交互感染的風險，新風系統不需緊閉門窗，室外空氣經過濾系統進行懸浮粒子的阻隔，降低教室內空氣懸浮粒子指標，同時藉由迅速的空氣更換，改善含氧量並降低室內溫度，還有除濕功能可避免室內黴菌，讓呼吸道過敏的孩子減少過敏發生機會，並提升上課學習成效。

環保局表示，今年1至5月彰化縣PM2.5自動測站平均值為20.4微克／立方公尺，比較去年同期23.7微克／立方公尺，降幅13.7％改善縣民的生活環境。國中小學生正處於身體快速發育與學業扎根階段，未來縣府將在本縣空氣擴散不佳，空氣汙染物易累積的鄉鎮學校優先改善教室空氣品質，讓學生在空氣乾淨、涼爽不悶熱的環境中學習。

(中時 )