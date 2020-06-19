國民黨籍的台東縣前縣長黃健庭，傳出同意接受蔡英文總統提名為監察院副院長，國民黨立院黨團總召林為洲今天表示，能理解大家都喜歡當執政黨，舒適又有權力，而現在的國民黨是很辛苦的在野黨，但老實說這樣的位置「很酬庸」。他也強調，對這起人事案，國民黨團下周會開黨團會議，「基本上應該不可能同意」。

林為洲說，黃健庭要出任監察院副院長，連國民黨主席江啟臣都是事後才被告知，依照國民黨章規定，若沒事先取得黨中央的同意而擔任他黨政務官，會送考紀會處分，結果可能是停權或開除黨籍，而目前又以開除黨籍為主流意見。

林為洲強調，監察院副院長實質上並沒有功能，只有當院長無法主持會議時才會幫忙代理；尤其監察院的歷史慣例，院長、副院長都不會主動調查案件，因此，副院長這個職位老實說很酬庸。

但林為洲坦言，大家都喜歡當執政黨，因為舒適又有權力，而國民黨在這個時候是非常辛苦的在野黨，如果有同志選擇要去當執政黨，「給他祝福，但非常遺憾」。只是，在野黨雖然像雞蛋，但面對執政黨這樣的高牆，即便自己很脆弱，也要勇敢面對，相信國民黨很多同志都是很願意這樣做。

(中時 )