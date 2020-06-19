上季包辦SBL年度MVP和總冠軍賽MVP的台啤後衛蔣淯安，先前雖面臨其他球隊高薪招攬，卻在31日與台啤合約到期前夕，總算完成他與台啤的續約程序，雙方已在19日提前簽字續約，預計續簽4年合約，合約詳細金額卻不能輕易曝光！

蔣淯安在第12季選秀會被台啤用第5順位選走，隨後待了6個球季，更在上季表現大放異彩，除獲選年度MVP，更進年度第一隊，本季帶領台啤封王之後，還一口氣包辦年度與總冠軍賽MVP、年度第一隊、年度最佳後場防守等獎項。

甚至去年蔣淯安也到大陸NBL挑戰，幫助安徽文一順利奪冠，他更擁有豐富的中華隊國手資歷，不僅打過東亞男籃賽、也是雅加達亞運、世界盃資格賽與亞洲盃資格賽國手，卻跟台啤的合約將於本月底結束，才會考慮是否跳槽或續留。

從上季打完總冠軍賽後，蔣淯安整整考慮了快要兩個月時間，期間不少球隊跟他提出加盟邀約，甚至開出遠比他上季更高的薪水條件，不過將於今年9月在台中結婚的蔣淯安，最後還是決定續留熟悉的台啤，也打算跟隊友努力追求2連霸。

(中時 )