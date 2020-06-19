過去我國政策擬定鮮少青年代表參與，總統蔡英文曾於選前舉辦總統大選青年論壇，回應青年對國家自訂貢獻的提問時，承諾連任後要找出利害相關人參與氣候政策的審議與決策，臺灣青年民主協會秘書長張育萌呼籲總統兌現承諾，未來溫管法修法必須包含青年代表，世代正義的聲音不可再被忽略。

張育萌表示，過去台灣年輕人較少積極發聲，政策擬定鮮少青年代表參與，就連和青年未來息息相關的環境永續議題，也「聽不太到年輕人的聲音」，盼這次的溫管法檢討與落實諮詢委員會可納入青年世代與弱勢群體意見，將所有利害關係人一併列入考慮，明確落實「世代正義」。

張育萌指出，歐盟在後疫情時期大力著手「綠色新政」，南韓更是東亞執行綠色新政的第一國，他們可以成功推動的原因一方面是全民共識，更重要的是有納入青年的意見。

臺大氣候行動社副社長張榮廷則指出，青年是氣候緊急危機下衝擊下的第一代，但同時也是能夠補救的最後一代，數十年後青年成為社會決策中堅時，未來世代沒有義務要承擔我們這代的問題，台灣教育也應該將氣候變遷視為國家存續的根本，

臺大風險中心總計畫主持人周桂田呼籲，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌及各機關部會，「重視青年聲音，在政策制定與修正時也應有青年視角參與。」

(中時 )