總統府今天下午將公布新任監察委員名單，外傳國民黨籍前台東縣長將出任監察院副院長。對此，民進黨立委林淑芬在臉書痛批，若副院長都曾因貪汙被判刑，雖後來更審無罪，但為了護航美麗灣飯店，踐踏原住民和海岸環境，這個人有資格當監察院副院長去監察所有公務體系嗎？令人感到不可思議。

林淑芬表示，黃健庭當初為了護航美麗灣飯店，踐踏法律罔顧程序，最後被最高行政法院判決證明行政違法的人，沒有資格擔任監察院副院長，如果這個人真的被提名的消息，實在是太不可思議。

林淑芬強調，不談藍綠，針對負責彈劾、糾正公務機關和公務員的監察院而言，若黃真的擔任監委，監察院日後所做出的糾正彈劾恐難以讓社會信服，有這種會利用職務圖利他人圖利財團的御史大夫？

黃健庭出任監察院副院長一事，除林淑芬提出質疑外，民進黨立委王定宇也在臉書表達反對的立場，有網友留言質疑，「我們真的無法瞭解民進黨政府，為何提名國民黨的黃健庭當監察院副院長？希望有人出來解釋一下。否則選民和支持者將會項背、杯葛指日可待」。

(中時 )