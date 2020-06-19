《怪胎》全程使用iPhone XS Max拍攝。（牽猴子提供）

由林柏宏、謝欣穎主演的超前部署防疫愛情電影《怪胎》，講述患有神經性強迫症的男女主角，碰上命定的相遇，有別一般愛情片「乾柴遇烈火」、「男孩追女神」的套路，片中女主角謝欣穎相當直接、勇敢，時不時就給心上人林柏宏來個直球爆擊。

對於女主角的火熱追求，連謝欣穎本人都招架不住，她澄清：「大家都覺得我很酷、很像陳靜（片中角色），但我絕對不會像她這麼主動！」笑說現實中比起直接的追求，她更喜歡曖昧酸甜的滋味。導演廖明毅也對兩人表現讚譽有加，現場配合度奇高無比，完美消化了自己嚴格的強迫症。

電影全片皆使用iPhone XS Max拍攝，許多鏡位同時用到4支iPhone來拍攝，廖明毅表示只要能拍出電影的「態度」，用什麼設備都能拍，且iPhone除了畫面堪比傳統攝影機外，超迷你的機身讓拍攝變得更靈活，他舉例：「電影裡有場男主角把冰箱打開的戲，如果使用傳統攝影機，我們必須把冰箱的背面挖一個洞、或是做一個假的冰箱製造由內看向外的畫面；但使用iPhone就容易多了，只要把它放進冰箱裡就行了。」

電影上周於台北電影節一開賣即刻秒殺，更受眾多國際影展關注，繼入選義大利遠東影展，再入選韓國富川奇幻影展World Fantastic Blue（世界藍色奇幻單元），且海外版權詢問度相當熱烈。電影8月7日在台上映。

(中時 )