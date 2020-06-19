經濟部19日在新北市林口區新創園區舉辦2020年總統盃黑客松第一次工作坊，總統蔡英文、總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員唐鳳出席活動，蔡英文表示，期盼公私部門集思廣益，透過分享、協作精神，找出綠能、長照、防災等議題解方，落實至政策中。

蔡英文表示，今年是第3屆總統盃黑客松，活動精神為鼓勵公私合作，以開放資料、科技創新協助政府更有效率施政，今年提案主題非常豐富，有防災、綠能永續、長照等議題，過去2屆提案已有多項落實至政策中，期望黑客松能促成更多合作，為社會議題帶來更多新的方向、解方。

蔡英文也說，紅到國外的口罩地圖，即在衛服部健保署開放資料、唐鳳的穿針引線，以及民間工程師共同合作設計，讓台灣受到國際注目，在眾人集結下，發揮科技最大的力量。

李俊俋說，以聯合國17項永續發展為目標，兼顧「經濟成長」、「社會進步」、「環境保護」三大面向，今年公民參與人數倍數成長，有數萬民眾參與，在「公民許願池」選出最關心的議題，也投票選出最希望被解決的問題。

承辦單位中華民國全國中小企業總會創輔中心營運長石怡佳表示，今年組隊參與創歷屆新高，共有250組合作提案，受疫情影響，第一次工作坊也首度採用虛實並進方式舉辦，將入選的24組團隊近300人分流於11個樓層，於線上協作、分享，未來3個月內團隊也將持續腦力激盪，預計7月12日舉辦第二次工作坊、隔日舉行複選會議，9月15日舉辦決賽。

(中時 )