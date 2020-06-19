國民黨黨產遭凍結，財務陷入拮據，改委會財務穩健小組今天公布短、中、長程目標開源節流方案，召集人曾銘宗說，黨員每年黨費調高為500元；至於募款責任額，主席責任額仍維持1千萬元，副主席200萬，直轄市長維持200萬，不分區立委維持30萬責任額、月繳10萬；區域立委維持30萬，但中央委員責任額原為10萬，減為5萬，新增黨代表繳1萬責任額。

國民黨行管會主委邱大展表示，目前一年耗資2億5千萬，其中1.5億撥給地方，1億撥給中央，目前黨費繳交達5千萬，若調高黨費，黨費收入可望攀升為1.25億元，調高黨費將全數歸給地方黨部使用，其中黃復興黨部一年有7千萬經費，未來如何與地方黨部整合是要考量的問題。

財務改革的短期目標到今年底前，要達到收支平衡，不再新增債務的目標，改委會財務穩健小組召集人曾銘宗說，確實落實履行黨公職募款責任額，盼達成率達到七成以上；配合黨務運作進行小額募款並開發APP，預計8月1日上線；活化黨史館的庫藏文物，有效利用智慧財產權，挹注財源與收益。

至於節流，曾銘宗表示，首先要節省黨中央與各地方黨部的支出，預計到年底可調減700多萬元，另持續縮減租金支出，視大法官6月底針對黨產條釋憲結果調整策略。

從明年起到2022年底的中程目標是除了收支平衡外，也要籌措部分黨務發展費用，將調高黨費為500元，免繳黨費標準為「學生、低收入戶」，刪除「年滿年滿65歲並具40年以上黨齡者免繳」的規定；新增總統初選領表登記費為200元與調整縣市首長領表登記費等開源作法；未來黨代表也須繳交1萬元分攤金，而中央委員的責任額從10萬元調降為5萬元。

中期目標的節流部分，曾銘宗說，預計到2022年可節省6700多萬元，配合各黨組織改造，節省地方黨部的人事與業務費用，而地方黨部與黨籍民代將整合運作。

長期目標到2023年以後，預期達成「維持長期收支平衡，以利本黨永續經營」。黨產依據19全代會決議，除清償黨工退休、退職金等債務及保留必要的辦公處所外，其餘全數捐作公益。

(中時 )