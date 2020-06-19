（和碩（4938）19日召開股東會，董事長童子賢對下半年營運展望看法審慎樂觀。圖／翁毓嵐）

因新冠肺炎疫情影響，和碩今年第一季營收年減逾5％，稅後淨利則在業外收益挹注下、較去年同期增長16％以上，單季稅後每股盈餘0.59元。董事長童子賢仍期許今年能交出更好的成績，對下半年展望亦是審慎樂觀。

儘管疫情自今年初以來對全球造成影響，童子賢表示，和碩自3月以來營收表現已連續3個月突破千億元、5月更創下歷史同期新高，可見不僅是訂單正常，包括其在出貨、物料的運作正常，運輸成本雖有漲價、但也正常，要投資人對其營運動能放心。

總經理暨執行長廖賜政則表示，雖第一季較去年下滑，但他相信第二季會往上彈升，目前第三、第四季的需求也都是往上的。下半年大家都期待5G帶來的新契機，和碩與客戶目前都已ready，就等客戶新產品開賣及後續消費者反應。至於唯一的變數，就要看後續疫情的發展如何影響消費。

童子賢進一步指出，要對營運產生信心，要有幸運和努力，而和碩目前在這兩項具備的條件看起來也都還不錯，他期許繼去年繳出不錯的營運成果後，新的一年也能交出更好的成績。

外界關注代工廠產能轉移的布局，廖賜政也直言，供應鏈遷往非中國產地的步調愈來愈積極是趨勢。和碩目前在非中國的產能比重仍小，但明年預期會增至10～20％。

其中，和碩在印尼廠的部分這1年間已開始出貨，近期針對越南廠，也派出先遣部隊前往、短期內就會有進展，目前當地已先租了一個廠房、明年初就會先投產。

面對紅色供應鏈的競爭，廖賜政也表示，中國廠商本來就是其供應商之一，未來又合作又競爭的關係是無法避免的常態，會正面應對。

(工商 )