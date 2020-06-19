立委高虹安日前稱罷免桃園市議員王浩宇民眾黨不會缺席，北市議員梁文傑19日質疑這是否代表民眾黨立場，演變成藍白合作對付民進黨。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲對此回應，高的話只是個人立場，但其他人會否支持是另外一回事。

高虹安公開說桃園要霸免王浩宇，民眾黨絕對不會缺席，是因為王經常在網路上罵黨主席柯文哲，梁文傑質疑高講的話代表民眾黨嗎？

柯文哲表示，民眾黨是滿多元開放的政黨，不會禁止某一個人講哪一句話，滿自由的，這裡是台北市議會不用回答桃園市議員的事，民眾黨在立法院投票，按每一個議案有不同合作對象，沒有一定要站在哪一邊，這個態度會一貫下去。

對於罷免王浩宇，柯文哲強調，高虹安言論代表個人立場，到現在很少有事情是全黨一致、有黨的立場，幾乎沒有，罷免王是高的個人意見，但其他人會不會支持是另外一回事，在不同議題有不同合作對象，每次都個案處理，時間到再講。

梁文傑說，罷韓前夕，民眾黨說保持中立，罷韓後說要罷掉支持罷韓的王浩宇，這是否代表藍白合作對付民進黨？

柯文哲指出，王浩宇和前高雄市長韓國瑜是兩回事，王平常的表現要負責，做為「全國不分區議員」就應該負擔該負擔的東西，「我也沒辦法代表民眾黨每一個黨員的態度」，時間到再講。

(中時 )