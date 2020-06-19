蔡英文總統提名前總統府祕書長陳菊擔任監察院長，台北市長柯文哲今赴北市議會專案報告，被議員王鴻薇問到是否擔心監察院對柯下手？柯文哲拿2011年因台大醫院誤植愛滋病患器官案遭彈劾一事自嘲說，「習慣了，以前就是這樣把我彈劾，我才去選台北市長」，他也坦言，擔心也沒有用。

王鴻薇質詢時問柯文哲，覺得蔡英文提名陳菊擔任監察院長合適嗎？柯文哲笑說，「嘿嘿，誰提名誰負責。」王鴻薇追問柯是否擔心？柯說，擔心也沒有用。

王鴻薇質疑，前監委陳師孟政治立場鮮明，對司法人員追殺，過去恣意妄為、非常荒唐的事情在監察院都看過，而陳菊的政治性格不會比陳師孟小，手腕一定比陳師孟高，2022選舉就要到了，陳菊過去都是輔選大將，未來監察院會不會變成輔選院，很難打包票。

柯文哲說，時代在進步，他主張三權分立，考試院、監察院早就該廢掉，擔心也沒有用啊。

(中時 )