為協助國中畢業生順利銜接高中課程，教育部國教署持續推動學習扶助方案，選擇5所高中職暑假開設3週國英數線上公版課程；另透過「高級中等學校學生新生夏日學習動能提升計畫」，鼓勵其他學校參考前一年度國中教育會考成績，規劃符合各自需求的學習扶助課程，讓新生獲得最即時的協助。

國立華南高級商業職學校是5所擔任學習扶助公版課程發展的核心學校之一。過去三年來，為協助國中會考國、英、數待加強的新生順利銜接高中課程，學校辦理新生夏日動能計畫，今年更擴大結合教育部線上學習資源，如：酷英網(coolenglish.edu.tw)等，協助提升學生學習興趣。

英語科教師黃千芬表示酷英網提供完整普高及技高的英語文學習課程，還能線上即時批閱作文、糾正口說及發音錯誤，相當適合教師教學及學生自學。

華南高商校長孫忠義表示，暑假動能班固定單元的教材，能提供的協助可能相對受限；若能結合線上學習平臺的優點，相信一定能讓孩子重拾英語學習的樂趣。

負責教案初步設計的華南高商老師李泓基說，各單元教案以學生生活情境規劃，除酷英網所提供的繪本、歌曲、文法、測驗，也透過分組討論及協作，在兩節課中完成影音發表及成果小書的製作，提供學生參與感、互動感與成就感。

(旺報 )