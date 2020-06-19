電信雙雄說成為電信股東會必考題，台灣大董事長蔡明忠昨日自嘲被欺負、遠傳董事長徐旭東今日稱「五雄」，都在給對方台階下。大老闆都做到如此，把事情鬧僵、鬧大的台灣大總經理林之晨，何妨誠摯道個歉，讓這件事圓滿收場？

平心而論，台灣大、遠傳雖然互有消長，但遠傳在面對台灣大哥大總是贏他一些，當然會不服氣，想藉著4G轉5G時超車，這也合情合理，完成老闆「三雄變成兩雄」的終極目標，剛接下大任的遠傳總經理井琪，本就該有這種自覺。

不管是講給老闆聽，或說給下面的員工聽，至少沒有口出惡言。台灣大如果有機會超前中華電，難道真的不想？同集團的富邦金與國泰金之爭，不也是如此嗎？

只是遠傳一講完，台灣大總經理林之晨就氣PUPU，多次在臉書反嗆（如果要自圓其說說沒有針對性，那是自欺欺人），一下說人家門外漢，一下又拿電信三雄的財務表現酸一下對手，然後把momo的經營當作自己的功勞，這都反應過度了。

林之晨在新創領域小有名氣，沒人能否認，但跳到電信業，要稱人「門外漢」好歹也看看對手資歷，這就如同拿大家都有的縮小版的SIM卡來秀，令人傻眼。

再者，要討論魚肚哪裡好不好吃，井琪應該會比林之晨清楚，這如同班門弄斧，至於花這錢值不值得，也是蔡明忠說了算吧？更何況把momo是本來就好，這是momo多年努力開花結果，台灣大沾了光就算了，但絕不是林之晨上任後的功勞。

最不應該的是，相較於井琪是透過遠傳公開的新聞稿，闡述「雙雄」的想法，林之晨卻是頻頻利用臉書發砲。試問，門外漢之類的說法，是台灣大對井琪的批判，還是林之晨的個人意見？雖然是個人臉書發言，但對台灣大的形象確實有損。

雙雄說演變到現在，已經變成大家在看笑話，堂堂台灣大總經理居然因為「雙雄」這兩個字，氣急敗壞至此，臉書頻繁發文，前任總經理鄭俊卿會這樣嗎？看在台灣大股東的眼中也會有疑問，林之晨新手上路，不是該花更多時間進入狀況嗎？

與其讓蔡明忠還得出來賣臉自嘲，林之晨是該勇於認錯，為先前那些欠缺考慮的言行劃下句點，然後把心力放回本業上，用實際行動瓦解遠傳的「雙雄」計畫，才會贏得所有人的肯定與尊重，至少拿業績說嘴的時候，不要再算momo了。

(中時 )