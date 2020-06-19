中鋼(2002)今日舉行股東常會，通過每股配發現金股利0.5元。針對今年營運，董事長翁朝棟於股東會中表示，7月、8月都開漲盤，第四季迎旺季，最快9月、第四季有機會轉虧為盈。

股東會中，股東詢問中鋼首季營運虧損，董事長翁朝棟表示，去年以來受到美中貿易戰，鋼品供過於求，低價鋼品擾市，第一季確實是虧損。今年面新冠疫情挑戰，目標要再降低30億元成本，7月、8月中鋼月盤都開漲盤，最快9月有機會轉虧為盈。

中鋼今年第一季淨損歸屬於母公司業主22.55億元，每股虧損0.15元。針對今年第一季營運虧損及全年展望，董事長翁朝棟表示，7月鋼價已經看到動能，月盤開出漲盤，剛開出的8月盤價上漲3.7%，第四季有機會迎接旺季來臨，最快9月、第四季有機會轉虧為盈，不過，還要持續觀察市場，中鋼也還在努力。

去年受到全球鋼市下滑，中鋼2019年合併營收3662.4億元，淨利103.3億元，淨利歸屬於母公司業主88.09億元，EPS 0.57元，低於前年的1.58元。

(時報資訊)