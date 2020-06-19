格羅方德（GlobalFoundries）與SkyWater Technology周四宣布，兩家公司已經達成協議，將為美國國防工業供應半導體晶片，並著手開發新技術。

根據雙方協議，格羅方德與SkyWater將調整自家技術，以提供其國防工業客戶取得量產的可靠途徑。美國國防工業正尋求持續擴大美國製造比重。

位於加州的格羅方德由阿拉伯聯合大公國的主權財富基金持有，該公司在2015年收購IBM的晶片製造部門，並已透過這些在美國的工廠供應軍防設備晶片。

Skywater在2017年從賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor）分拆出去，是一家全美資的晶片公司。去年該公司獲得美國國防部一筆1.7億美元資金，用以開發扺擋核攻擊與太空旅行輻射的晶片。

SkyWater科技長Brad Ferguson表示，這項協議展現積極的產業合作，可助政府重振美國半導體領先地位的政策一臂之力。

隨著美國與中國之間的貿易戰與科技戰越打越烈，近來在美國製造晶片的議題成為產業關注焦點。全球最大晶圓代工廠台積電已於5月宣布將在美國亞利桑那州興建晶圓廠。英特爾則提議創建一個晶片國家隊以支持美國製晶片。上周美國國會兩院都提出法案，將提供美國半導體業至少228億美元補貼，其中大部分將用於鼓勵在美國興建晶片廠。

(時報資訊)