應廣(6716)於今日召開股東會，會中通過每股發放現金股利2.73元，展望第二季隨著新冠肺炎疫情趨緩，第二季營收有機會挑戰單季歷史新高。

應廣表示，由於新型冠狀病毒疫情爆發，並持續延燒，全球各地相關泛健康用品市場需求遽增，在方便攜式血氧測量器、紫外線消毒器與酒精噴霧機等等應用的接單，以及全球宅經濟增溫，遠距交流如線上會議、教學、購物激增，使得伺服器、PC、NB、網通市場量增，帶動BLDC產品需求趨升，AD型MCU出貨量相較去年Q1同期增長了113.9%，整體而言，公司產品應用多元化，相對營收較為穩定。

應廣第一季營收為1.27億元、年增加42%，毛利率方面，2020年度第一季為39%，較去年同期36%增加，稅後淨利為1300萬元，年增加88.58%，每股盈餘為0.66元，較去年同期0.36元成長83%。

應廣5月營收為6251萬元，較去年同月成長64.45%，累計前5月營收成長較去年同期成長46.04%，並創下單月歷史新高。

展望第二季，應廣表示，市場經濟仍在新型病毒疫情影響之下，短期終端消費審慎，但上述產品相對穩定，首季雖因疫情的發生使得出貨有些遲緩，隨著疫情趨緩也漸漸帶動出貨，且因5G基地台應用布局加速、連帶相關設備成長，以及伺服器需求強勁等等，使得BLDC產品在第二季的表現成長樂觀，就整體而言，公司產品應用多元化，也擴及印度、東南亞市場，第二季營收有機會挑戰單季歷史新高。

(時報資訊)