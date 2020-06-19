振興三倍券7月中實施，不過電商適用範圍仍有爭議，基本上純電商仍是排除範圍，業者等不到政府關愛眼神，乾脆自辦優惠搶商機。

創業家(8477)旗下電商平台生活市集宣布今日推出APP限定！生活市集振興優惠券直接給3千，消費再送3千振興方案，全面向生活市集APP會員無條件發放3000元生活市集振興優惠券，6/19～7/19只要累積3筆消費，即可於8/4再獲第二階段3000元生活市集振興優惠券。

創業家指出，生活市集振興優惠券第一階段共有8張，分別為600元面額2張、400元及200元面額各3張，適用於全站折扣商品，消費至指定門檻即可抵用。

以600元面額使用於最低單筆訂單金額2000元為例，等於消費者可額外再享商品優惠價外的7折優惠，7/19前完成任3筆不限金額訂單，生活市集將於8/4再歸戶3000元生活市集振興優惠券至會員的生活市集APP，消費者將有機會獲得最高6000元生活市集振興優惠券。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，電商在疫情期間成為逆勢成長的產業，同時也帶動眾多產業正式邁向數位轉型之路，然而以全零售的角度來看，電商在107年的全年營業額只占整體零售業的5.1％，仍是一個具有相當大發展空間的新興產業，在掌握消費者對於網購日益提升的需求度，也期望持續維繫消費者的黏著度，於即日起推出屬於生活市集的振興方案，期望以有感的回饋和消費體驗，提升平台在消費者的心佔率。

(時報資訊)