中職戰績接近，統一獅從開季就墊底至今，不過6月打出一波4連勝，目前追上陷入低潮的富邦悍將，兩隊僅差半場勝差，若此戰統一獅贏球就能擺脫倒數第一。獅隊派出洋投費爾本，悍將則推出索沙應戰。

統一獅進入6月後越打越火燙，不僅打出6勝6敗的戰績，單月轟出19支全壘打火力驚人；相較之下富邦悍將6月以來僅打出3勝8敗，全壘打也只有11支，火力略遜一籌。

富邦悍將「保三」之戰推出索沙，本季雖沒有去年技壓群雄的表現，不過戰績也有4勝2敗，其中對上統一獅還沒拿過勝投，尤其今年唯一一場「失常」單場失10分的比賽，就是5月1日對上統一獅，僅投2局被敲11支安打狼狽退場。不過索沙前一場先發對決統一獅，繳出6局無失分好投，能否延續成為關鍵。

而獅隊派出的費爾本，今年對上悍將3場拿下1勝1敗，對戰自責分率4.86，前一場出賽對上悍將，主投6局失4分，靠著隊友支援拿下勝投。

除了洲際球場中信兄弟與樂天桃猿的「天王山之戰」以外，新莊球場富邦悍將與統一獅之戰也相當刺激，周末3連戰的排名可能大洗牌，兩隊僅有半場勝差，落敗的就會成為「爐主」。

(中時 )