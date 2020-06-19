路透19日（周五）引述消息人士說法，由於需求下滑，日產（Nissan Motor）計劃調降日本三座組裝廠的產量，顯示在新冠肺炎衝擊汽車銷售業績之際，這家日本車廠銷售仍陷低谷。

不具名知情人士透露，日產計劃自7月29到31日取消神奈川縣追濱（Oppama）廠與九州廠一條產線的晚班輪值。九州廠另一條產線的晚班預計在7月20到31日停止運作。櫪木縣（Tochigi）的廠房下個月也會暫停8天。

(工商 )