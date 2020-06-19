需求低迷 日產日本三座廠下月調降產量 12:212020/06/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透19日（周五）引述消息人士說法，由於需求下滑，日產（Nissan Motor）計劃調降日本三座組裝廠的產量，顯示在新冠肺炎衝擊汽車銷售業績之際，這家日本車廠銷售仍陷低谷。 不具名知情人士透露，日產計劃自7月29到31日取消神奈川縣追濱（Oppama）廠與九州廠一條產線的晚班輪值。九州廠另一條產線的晚班預計在7月20到31日停止運作。櫪木縣（Tochigi）的廠房下個月也會暫停8天。 (工商 ) #日產 #調降 #產量 #計劃 #一條 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 iPhone 12真的9月來！供應鏈爆最大關鍵… - 即時 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 新光金開啟交班之路！吳東進卸下金控董座 由許澎接任 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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