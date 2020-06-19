宏盛建設（2534）19日舉行股東會，看好自用需求，今年重點將主推新北市淡海新市鎮的新成屋案，其中「海上皇宮」今年將正式登場。

宏盛去年度認列營收總59.11億元、稅後淨利為 13.38億元，每股稅後盈餘1.89元。

宏盛今天通過盈餘分配案，配發現金股利每股0.5元。

宏盛表示，今年度將以成屋銷售為主，除新北市淡海新市鎮「宏盛新世界」、「宏盛海都」、「宏盛水悅」外，海景第一排「海上皇宮」，預計今年完工，將以淡海頂級豪宅之姿登場。

宏盛表示，台北市豪宅案「帝璽」熱銷中，預計2022年完工。

至於興建中個案，包括：台北市中山區「帝璽」、新北市汐止區智興案，銷售中建案包括「帝璽」、北投奇岩重劃區「裸心 -納景」，淡水區「宏盛新世界 1」、「宏盛新世界 2」、「海洋都心 2」、「宏盛水悅」、「海洋都心 3」、「海上皇宮」等。

另外，松山區南京復興站的捷運聯開案「宏盛國際金融中心」則持續招租中，出租率已達 9 成。

宏盛建設指出，目前房地產市場由自住首購或換屋族群支撐，產品主流為二至三房，尤以 20 多坪兩房、總價較低的產品最炙手可熱，為順應市場趨勢轉變，往後推案將充分掌握這波剛性需求，創造銷售業績。同時，將持續購置大台北地區土地資源、布局參與成熟都市更新案，尋求合作機會。

宏盛建設表示，今年初爆發新冠病毒疫情影響全球經濟，國內受影響相對較少，但全球局勢仍動盪不安，目前在國內房市極低利率環境下，疫情只是讓買氣遞延，不致消失，只要疫情獲得控制，交易量就會回升，價格變化不會太大，多數剛性需求客戶願意在此時購屋，置產型客戶在比較市場投資標的後，還是選擇將資金投入穩健成長的房地產。

(工商 )