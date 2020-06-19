豔陽高溫讓人食慾不振，該吃什麼樣的料理才好呢？

欣葉日本料理的料理長將香甜多汁哈密瓜拌炒里肌肉，做成「果香嫩豚肉」，並用鳳梨與花枝涼拌做成酸甜開胃的「甲紋花枝鳳梨莎莎風味」，還有情人果酸脆搭配冰鎮章魚的「青芒果章魚土佐凍」，而以薄透的越南米皮包著芒果、香蕉、奇異果的「BANANA蟬衣卷」，多款水果入菜不僅讓菜色多了自然果香，同時也喚醒味蕾。

小缽料理大集合：青芒果章魚土佐凍、扇貝羅勒塔塔醬、鰌魚玉子豆腐、稚魚秋葵冷汁、湯葉旬菜卷。（圖／欣葉日本料理提供）

另外，氣溫悶熱讓人容易感到疲倦，餐檯上的小缽料理裡，有一道選用台灣夏季盛產的鱔魚做的「鰌魚玉子豆腐」，讓人吃了元氣大增。將鱔魚去小刺再蒸熟後浸煮後搭配滑嫩豆腐，吃得到魚鮮和豆香，口感相得益彰。

初夏鮪魚醬油漬。（圖／欣葉日本料理提供）

若是還想吃點特別的，有兩道與東港漁會合作的季節限定菜式「初夏鮪魚醬油漬」、「薄雪鮪魚胡麻風味」是用漬物方式，將肉質Q彈的黃鰭鮪魚處理得滑潤入味，也很適合在炎炎夏日品嘗。

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(中時電子報)