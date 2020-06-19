繼ASUS TUF Gaming系列的AX3000軍規電競無線路由器、K1 RGB電競鍵盤與B550主機板登場後，華碩再推多款ASUS TUF Gaming系列新品，含括限量版GT501軍戎白中塔型電競機殼、LC 240 RGB一體式水冷散熱器與VG27WQ／VG27AQL1A電競螢幕，打造更勝以往的全方位電競生態圈。同時，即日起至6月30日，購買TUF Gaming系列指定電競機殼，於官網登錄即限量贈「TUF迷彩口罩套」。

全新限量版ASUS TUF Gaming GT501軍戎白中塔型電競機殼，集結搶眼出眾的軍武外型、優異散熱設計、靈活擴充與纜線配置等特點，其外觀採用金屬前面板與燻黑鋼化玻璃側板設計，讓玩家能展示強悍的武力配備、絢麗多彩的RGB燈效，盡顯有型有款的個人電競風格，並內建三個120mm Aura Sync RGB燈效風扇與一個 140mm PWM風扇，以及最高支援七個風扇安裝點，抑或於機殼上方與後方分別安裝360mm水冷散熱器與140mm散熱器，讓散熱效能發揮至極，加上最高可負重30公斤且符合人體工學的編織棉質提把，能輕鬆攜至任何場合的行動戰鬥基地

ASUS TUF Gaming LC 240 RGB一體式水冷散熱器的散熱器風扇，具備精密加工的風扇葉片凹槽設計與精密4-pin PWM控制幫浦，不論在任何使用情境，皆能在最佳氣流效能與噪音之間達到平衡，迅速為核心溫度達成有效降溫，且採用具TUF Gaming標誌的RGB燈效風扇、NCVM塗層幫浦外蓋與經強化並襯套管路，以精湛工藝技術，打造穩固、搶眼的硬派電競風格，並相容於Intel與AMD指定主機板，讓用戶能依照個人喜好隨心搭配。

華碩推出ASUS TUF Gaming VG27WQ／VG27AQL1A兩款全新HDR電競螢幕，其中，VG27WQ為27吋WQHD (2560ｘ1440) 1500R曲面電競螢幕，具備165Hz高更新率與搭配涵蓋120% sRGB廣色域，而VG27AQL1A為27吋WQHD (2560ｘ1440) IPS級電競螢幕，配置170Hz高更新率與涵蓋130% sRGB廣色域，提供玩家們身歷其境的視覺饗宴。

此外，VG27AQL1A配備Extreme Low Motion Blur Sync (超低動作模糊)與相容於NVIDIA G-SYNC，而VG27WQ支援Extreme Low Motion Blur (超低動作模糊)與Freesync Premium技術，能達到1ms反應時間(MPRT)，不僅有效消除光暈與動作模糊現象，更能提供順暢低延遲的遊戲畫面，且通過VESA DisplayHDR 400高對比效能認證，展現極致對比和鮮明色彩表現，從此演繹細膩入微的畫面影像，並加上專為玩家開發的獨家GamePlus電競模式與GameVisual場景模式等，打造更勝以往的遊戲體驗。

(科技)