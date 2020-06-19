氣候變遷，繁衍後代和住哪裡很有關！中研院生物多樣性研究中心副研究員沈聖峰與研究團隊發現，不同緯度及海拔高度山區的尼泊爾埋葬蟲（Nicrophorus nepalensis）會因耐熱性和繁殖光週期相互作用而影響演化。只要溫度差攝氏1度，同一物種不同族群就會去尋找適合生存、繁衍後代的溫度環境。研究成果已於日前發表在國際頂尖專業期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

過往研究多從「物種」來模擬生物適應棲地的程度，然而事實上生物是以「族群」為單位來適應環境變動。研究團隊選擇亞洲山區常見的尼泊爾埋葬蟲，在中國夾金山（高約4100公尺）、日本奄美大島（約700公尺）、台灣烏來（約900公尺）、拉拉山（約2000公尺）、合歡山（約3200公尺）等5個棲地、327個處採樣點，超過3年研究，探討氣候變遷下同一物種、不同族群的環境適應力。

室內實驗顯示，不同山區的埋葬蟲族群出現的溫度範圍相當接近、耐熱程度也相似，唯一差異是繁殖光週期（日照長度）。中等高度的合歡山與拉拉山的族群不論日照長短都可以繁殖；矮山如烏來跟奄美大島的族群只能在短日照下繁殖；而最高的夾金山族群只能在長日照下繁殖。生理上，烏來族群的蟲若在長日照下羽化，卵巢便不會發育，導致不具有生育能力。

此外，合歡山跟拉拉山兩個中高山區一年四季都可以抓到尼泊爾埋葬蟲；而烏來跟奄美大島春季和冬季可以抓到蟲；海拔最高的夾金山夏天才抓得到蟲。也間接證實繁殖行為與日照長度有關。

研究團隊也將不同族群的埋葬蟲互換到對方棲地，結果發現，埋葬蟲的繁殖行為竟然不會隨著環境改變而調整，生存能力也因此下降。

研究團隊進一步發現，中高山區的族群繁殖最可能受到未來氣候暖化的影響。因為當地球溫度升高時，較高山區的埋葬蟲可以移動到更高海拔的區域繁殖，但是中高山區的埋葬蟲卻無處可避暑，因此在較暖溫度下繁殖時會適應不良。

研究結論認為，耐熱程度能決定不同地區同一物種的分布範圍，而不同族群也能依照繁殖光週期移動，調整到適合的溫度環境。此外，對生態系而言，溫度上升攝氏1度也可能使生物的繁殖能力失去作用，導致族群密度降低，而提升其他競爭者的密度、屍體的昆蟲相改變、哺乳類的生活週期也受到影響等。

論文第一作者是中研院生物多樣性研究中心研究助理蔡祥瑜，研究團隊包含中研院生物多樣性研究中心范郁盟、袁子能、陳伯飛、美國哥倫比亞大學副教授Dustin R. Rubenstein、中國科學院成都生物研究所教授唐業忠、以及成功大學副教授陳一菁。

(旺報 )