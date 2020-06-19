民主黨籍眾議院議長裴洛西說 川普在道德上不適合擔任總統

不只是震撼出書，爆前老闆猛料的美國保守鷹派前國安顧問波頓（John Bolton）說川普不適任總統，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也趁機補刀，說他不適合領導美國。

就在美國大選活動即將開跑之際，川普卻成為共和民主兩黨光譜兩極炮轟的箭靶。據路透18日報導，裴洛西新聞簡報中說，就道德而言，川普顯然不適合，而在理智上，也毫無準備擔任美國總統。

另一方面，波頓在即將於6月23日出版的新書中，指控川普犯下影響廣泛的罪行，其中包括要中國大陸國家主席習近平幫忙，以贏得11月的總統大選，繼續連任。波頓在周四播出的美國廣播公司新聞（ABC News）專訪中說：「我認為他不適任。」

而裴洛西說，她正在其他民主黨議員討論，是否要傳喚波頓，就書中的內容舉行聽證會。要是波頓在國會作證，可能重新引發川普是否有能力擔任美國總統的問題。先前他已因處理新冠肺炎疫情，還有警察施暴與種族不平等等問題而飽受批評。然而，他11月即將苦戰民主黨對手拜登，以爭取連任。

去年波頓拒絕在民主黨控制的眾院為川普彈劾案作證，並威脅要是眾院傳喚，他將抗告。不過，他表明，願意在共和黨控制的參院作證，但共和黨並未接受他的提議。

共和黨籍參議員周四反駁有關他們該要波頓作證的批評，並拒絕談論這位前國安顧問的指控。身為川普堅定盟友的眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，波頓為了賣書，而提出「聳動」的說法。他並強調，有錢能使鬼推磨。

另一方面，川普則說，波頓的回憶錄是謊言大雜燴，並說這位去年9月被開革的前國安顧問是企圖報復的「病態小狗」。

(中時電子報)