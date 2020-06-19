面對美國白宮前任國家安全顧問波頓新書爆出多項猛料，川普自然不甘示弱，接連在媒體專訪與推特上展開反擊，除了先前嗆他只會說川普好話、根本是個戰爭瘋子之外，對於波頓稱他求助於中國大陸國家主席習近平，甚至對於支持繼續蓋新疆集中營的說，川普也否認曾有此說法，並稱波頓的新書根本就是謊言與捏造的故事堆積而成，更爆料他在其任內人緣極差，根本沒有朋友。

川普在接受《華爾街日報》專訪時表示，波頓在任白宮國家安全顧問期間，根本就是個怪咖與片子，在白宮內沒有人喜歡他，出新書只是為了報復川普開除，並酸他說，「我唯一喜歡他的地方就是，大家都認為他瘋了。」

川普在接受《福斯新聞》獨家專訪時，又嗆波頓早已是「徹底完蛋」的人。川普表示，起初波頓的提名未能獲得參議院確認，所以才給了他不需要參院確認的職位，讓他看看能做些什麼，「後來才發現我真的不喜歡他」。

對於波頓爆料對習近平獻媚求連任等說法，川普表示「沒有人比我對付俄羅斯或大陸更為強硬，大陸每年必須向我們繳付數十億美元，先前連10分美元都沒有」，「但這些都沒出現在那本書內」。

上完節目後，川普又開始在推特上怒文連發， 除了嗆波頓的新書都是謊言與捏造故事堆砌而成，就是企圖要他難堪，其中許多歸咎於自己的荒謬說法從未發生，純屬虛構，「就是一個有病的傢伙想在被開除後對我報復」。

川普又在另一則貼文嗆波頓曾於2003年一再呼籲對伊拉克發動戰爭，但最後證明並沒啥特別用，甚至想對北韓採用所謂的「利比亞模式」，當然惹火了北韓最高領導人金正恩，讓他根本不想看到波特在談判會場，最後導致了「川金二會」破局，讓川普大罵「你到底在想啥」，雖然事後波頓道歉，但川普表示「早知道當時就該炒了他」。

此外，波頓在白宮內人員極差也是眾所皆知，特別是與美國國務卿蓬佩澳兩人處於外交政策上的競爭關係。當時一得知波頓辭職，蓬佩奧竟咧開嘴笑出來，稱「一點也不意外」，先前媒體也曾透露，兩人為了阿富汗民兵組織塔利班到美國和談一事爭吵，關係降至冰點。

(中時電子報)